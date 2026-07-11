Ben Brereton realiza la pretemporada en Inglaterra a la espera de un club

Archivo - Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ben Brereton, de Chile, es sustituido por el seleccionador Nicol s C rdova durante el partido entre Chile y Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en E - Joshua Devenie / www.photosport.nz - Archivo

Santiago 11 Jul. (ATON) -

El delantero chileno comenzó los trabajos con el Southampton con varios equipos interesados en él

El delantero Ben Brereton está trabajando en la pretemporada del Southampton a la espera de un club que lo fiche, ya que tiene varios equipos interesados en él.

El elenco de los Saints, con quien el goleador tiene contrato hasta fines de la temporada 2028, y que debe afrontar el torneo de la Championship, busca reducir sus costos, por lo que está abierto a escuchar ofertas por distintos integrantes de su plantel.

En medio de exigentes trabajos físicos, Brereton tiene el interés del Derby County, equipo donde estuvo a préstamo y anotó ocho goles, su entrenador, John Eustace, ha hecho público su deseo que continúe un año más en el club.

Los interesados en el "nueve" de la Selección Chilena se suman, y entre otros equipos figuran el West Bromwich Albion, el Sheffield United y el Middlesbrough, ante los cuales el Southampton definió su postura: desean una transferencia definitiva o un préstamo con obligación de compra.

El torneo de la segunda categoría del fútbol inglés comienza el próximo 14 de agosto, donde Ben Brereton seguirá su carrera, aunque todavía no tiene claro en qué club lo hará mientras continúa la pretemporada con el Southampton.