Ben Brereton repitió titularidad en nuevo amistoso del Southampton

Archivo - Chile.- Ben Brereton podría tener una segunda oportunidad en Southampton - Joshua Devenie / www.photosport.nz - Archivo

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El delantero nacional sumó su tercer encuentro consecutivo desde el arranque en el conjunto albirrojo, aumentando las especulaciones sobre su continuidad en el club.

Aunque hace unas semanas parecía estar en la puerta de salida, el panorama del delantero nacional Ben Brereton Díaz en Southampton habría cambiado radicalmente, aumentando los rumores de su continuidad en el equipo.

Es que este sábado, el chileno-inglés sumó su tercer partido consecutivo como titular en la pretemporada del elenco albirrojo, que se impuso por 2-1 sobre Preuben Münster de Alemania.

"Big Ben" estuvo presente hasta el minuto 70 en un encuentro donde los germanos tomaron la delantera gracias a Felix Higl (13'), pero el combinado británico dio vuelta el marcador con anotaciones de Leo Scienza (17') y Lewis Dobbin (87').

Al margen de esta racha de compromiso que ha tenido el atacante, lo cierto es que en la prensa inglesa continúan los rumores de que tanto Sheffield United como Derby County, donde clubes donde estuvo a préstamo, buscarían su fichaje.