Benjamín Kuscevic estaría cerca de fichar en el Santos de Neymar

Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Benjamin Kuscevic es fotografiado durante el partido de la primera rueda de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 27 Ene. (ATON) -

El defensa chileno no seguiría en el Fortaleza y daría un importante salto en el fútbol brasileño durante esta temporada.

Ya es prácticamente un hecho que Benjamín Kuscevic no seguirá en el Fortaleza en esta temporada 2026. Sin embargo, el defensa chileno se mantendría en el fútbol brasileño.

Es que según dio a conocer O Povo, el zaguero recibió una propuesta formal de otro club desde ese país, y desde su equipo estaría en conocimiento.

Eso sí, el citado medio no reveló cuál es el elenco interesado en el formado en Universidad Católica, aunque algunos otros medios brasileños han informado que Santos de Neymar tendría en carpeta al nacional.

Consignar que el Peixe tuvo una complicada temporada pasada, donde igualmente logró clasificar a la Copa Sudamericana de este año.