Bernardo Cerezo: "A veces las cosas no se dan, pero hay que seguir adelante"

Futbol, Universidad Catolica vs San Luis Fecha 4, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Bernardo Cerezo, centro,ÊcelebraÊtras marcarÊsuÊgolÊcontra San Luis durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jun. (ATON) -

El lateral derecho expresó su felicidad tras marcar su primer gol con Universidad Católica y le restó importancia a las críticas recibidas por su intermitente rendimiento.

Bernardo Cerezo convirtió anoche su primer gol con la camiseta de Universidad Católica en la victoria sobre San Luis de Quillota por Copa Chile, hecho que el propio lateral derecho celebró tras el cotejo.

En conversación con los medios en zona mixta del Claro Arena, el zaguero dijo estar "feliz por marcar, por ayudar al equipo, tenemos un objetivo claro, que es pelear este torneo, y siento que hay que ir partido a partido y ganarlo. Hace rato no hacía gol y nada, me quedo con el momento del grito y todo eso".

Con respecto al respaldo que ha sentido de parte del plantel, el carrilero afirmó que "los compañeros son muy importantes, siempre han estado apoyando y yo he estado trabajando, y eso poco a poco se ha ido notando en el rendimiento en el campo. Me he sentido muy acogido aquí".

Al ser consultado por las críticas que ha recibido a raíz de su irregular desempeño, el ex hombre de Ñublense sostuvo que "hay que trabajar, esto es fútbol. Yo debuté en el 2012, llevo harto año y sé como es esto. A veces las cosas no se dan, pero hay que seguir adelante, que en algún momento se va a abrir y hay que estar preparado para ese momento".

Además, destacó la buena racha de victorias que arrastra la UC desde el triunfo sobre Boca Juniors por Copa Libertadores. "Estamos todos a disposición del cuerpo técnico, a veces le toca a uno p a otro y hay que estar siempre listo", puntualizó.

Por último, sobre la posibilidad de conquistar la Copa Chile, título que los cruzados no ganan hace quince años, Cerezo indicó que "estamos en un club muy grande, es casi algo prioritario para el grupo, para el plantel, para el escudo, y pretendemos pelearla hasta el final".