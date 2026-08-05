Betis dio la sorpresa y derrotó al campeón de la Premier League en un amistoso

Archivo - Chile.- Existirían "avances significativos" para el arribo de Pellegrini a la Roja - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El cuadro que dirige Manuel Pellegrini se valió de la diferencia obtenida en el primer tiempo para doblegar al Arsenal, cosechando así su quinta victoria en seis encuentros disputados en su pretemporada.

El Real Betis de Manuel Pellegrini dio la sorpresa este miércoles al derrotar por 3-1 al Arsenal, vigente monarca de la Premier League y subcampeón de la Champions League, en un encuentro amistoso de pretemporada disputado en el Dublín Arena de Irlanda.

El conjunto verdiblanco a los nueve minutos por medio de Rodrigo Riquelme, quien impactó un centro tras una mala salida del portero rival, y en el 25', Nelson Deossa sorprendió a todos con un potente zurdazo desde larga distancia que hizo estéril la estirada del cancerbero.

Los gunners acortaron distancias con un cabezazo de Piero Hincapié en la boca del arco (33'), pero los pupilos del "Ingeniero" volvieron a aumentar las cifras y luego de una presión alta en la salida del contrario, Pablo Fornals remató fuerte al poste derecho del arquero y puso el 3-1.

Obligado a cambiar el resultado, el técnico del cuadro inglés, Mikel Arteta, se vio en la obligación de cambiar a más de medio equipo en el entretiempo, mientras que en la vereda opuesta el DT chileno apostó por el ingreso de Francisco Alarcón, quien estuvo cerca de hacer aun más amplio el marcador (64').

Pese a sus esfuerzos, el elenco británico no encontró la manera de hacer daño a un cuadro béticos que se defendió con la posesión y terminó firmando su quinta victoria de una pretemporada donde solo registró una caída en seis cotejos.

Real Betis cerrará su preparación este sábado en La Cartuja recibiendo al Bournemouth, también de Inglaterra, última prueba antes de su estreno por La Liga, fijado para el viernes 21 de agosto ante Real Sociedad.