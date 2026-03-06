En el Betis entregaron respaldo a Pellegrini: "Máxima confianza"

Archivo - Chile.- "Es lamentable que Almeyda haya tenido esta cantidad de fechas de suspensión" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 Mar. (ATON) -

Manu Fajardo, director deportivo del cuadro verdiblanco, le dio su apoyo al técnico chileno ante las críticas después del empate resignado ante el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Después del empate del Betis frente al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo por el derbi andaluz, Manuel Pellegrini, técnico del cuadro verdiblanco, se llenó de cuestionamientos por desperdiciar una ventaja de 2-0.

Sin embargo, Manu Fajardo, director deportivo del conjunto heliopolitano, salió a respaldar el entrenador chileno frente a la críticas.

"Mi relación (con Pellegrini) es muy buena. Es una relación de máximo respeto, personal y profesional. Mucho agradecimiento por mi parte", comenzó diciendo el directivo.

Además, añadió: "Aprendo mucho de él, es una persona excelente, a pesar de tener 72 o 73 años, y haber ganado todo, sigue teniendo ilusión. Aprendo mucho en el día a día. Él es un ejemplo. Todas las semanas hace natación, da clases de tenis, juega al golf... es una persona muy inquieta".

Sobre el mercado de fichajes, recalcó que ambos se entienden y que cada uno realiza su trabajo: "Manuel no interviene tanto (...) Llevamos tres años trabajando juntos, yo sé el gusto de Manuel, he ganado credibilidad de él porque han venido hombres que han sido importantes. Él habla de posiciones, pero el control del mercado lo tiene nuestro equipo".

Pellegrini y el Betis se preparan para enfrentar este domingo al Getafe como visita desde las 12:15 horas de Chile.