En Betis frenaron opción de Pellegrini en la Roja: "Tiene contrato con nosotros"

Archivo - Chile.- El Betis de Pellegrini busca a un mundialista y a un jugador del Real Madrid - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Ángel Haro, presidente del cuadro verdiblanco, insistió en que el técnico chileno recién puede analizar otras chances de dirigir cuando finalice su vínculo a mitad dem 2027.

Fue hace unos días que en el ambiente nacional lanzaron la bomba de que Manuel Pellegrini arribaría a la banca de la Selección chilena cuando se defina el nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile.

Sin embargo, desde el Betis de España, cuadro que dirige el técnico nacional, frenaron de lleno la ilusión de ver al "Ingeniero" en el combinado criollo. Es que el presidente del conjunto verdiblanco, Ángel Haro, reiteró que el estratego "tiene contrato" vigente con el club.

"He leído algunas declaraciones con respecto a Chile y estamos hablando del mejor entrenador chileno de todos los tiempos, por trayectoria internacional seguro, y es normal que desde la federación se pongan en contacto con él", comenzó diciendo el timonel del cuadro andaluz.

"Terminará su contrato con nosotros a buen seguro y, cuando eso ocurra, ya él dirá si abordará esta aventura", añadió, en referencia a que el vínculo expira en junio de 2027.

Incluso, el mandamás del elencop heliopolitano aseguró que Pellegrini está activamente participando en el mercado de fichajes del club de cara a la siguiente temporada: "Con Manuel hay un dialogo muy fluido, sobre todo entre el director deportivo y él. Cada vez que atacamos un posible fichaje se ponen de acuerdo. El objetivo es competir por estar otra vez en Europa".