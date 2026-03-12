Betis de Pellegrini cayó en la agonía y se complicó en la Europa League

Archivo - Chile.- "Es lamentable que Almeyda haya tenido esta cantidad de fechas de suspensión" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 Mar. (ATON) -

EL cuadro del técnico chileno sufrió una derrota sobre el final ante el Panathinaikos en Grecia, por lo que tendrá la presión de intentar revertir la llave de octavos de final en la revancha de la próxima semana en España.

Duro tropiezo del Betis de Manuel Pellegrini. El cuadro verdiblanco cayó este jueves por un agónico 1-0 frente al Panathinaikos en Grecia, por la ida de los octavos de final de la Europa League 2025-26, y complicó sus chances de avanzar en la competencia internacional.

El elenco dirigido por el técnico chileno, que accedió a la ronda de los 16 mejores tras finalizar en el cuarto lugar de la fase de liga, comenzó el cotejo siendo protagonista y dominó gran parte del compromiso al conjunto dueño de casa, que llegó a la instancia desde los playoffs.

Sin embargo, el equipo andaluz no tuvo la claridad en los metros finales y ni siquiera fue capaz de aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Anass Zaroury, a los 59', en el cuadro heleno.

De hecho, sobre el final del encuentro fue el local el que dio el primer golpe con el tanto convertido por Vicente Taborda, a los 87' mediante un lanzamiento penal.

Además, la sanción de la falta terminó con la expulsión de Diego Llorente, lo que complicó aún más al equipo del "Ingeniero" para intentar rescatar una igualdad, la cual no logró conseguir.

De esta manera, el Betis y Pellegrini tendrán el duro desafío de revertir la llave en la revancha que se disputará el próximo jueves 19 de marzo, a las 17:00 horas chilena, en el estadio La Cartuja de España.