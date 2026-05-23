El Betis de Pellegrini cerró la temporada con un triunfo ante Levante

Archivo - Chile.- El férreo respaldo desde Inglaterra a Pellegrini ante su duro presente en Betis - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 May. (ATON) -

El conjunto verdiblanco finalizó quinto en La Liga con 60 puntos y clasificó a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El Real Betis ganó su último partido de la temporada y cerró La Liga con exactamente 60 puntos. Con este resultado, el conjunto bético aseguró la quinta posición de la tabla general y concretó su regreso a la UEFA Champions League tras 21 años de ausencia.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini derrotó al Levante en la última fecha (jornada 38) disputada en el Estadio La Cartuja. Los goles del cuadro verdiblanco, que desataron la celebración de los aficionados, fueron anotados por Abde Ezzalzouli y Pablo Fornals.

Previo al encuentro, el "Ingeniero" fue homenajeado tras alcanzar la histórica marca de 300 partidos dirigidos al club verdiblanco. El emotivo reconocimiento tuvo lugar en el mismo recinto de Sevilla, donde el técnico chileno recibió una gran ovación por parte de la hinchada y un cuadro conmemorativo por parte de la directiva.

Al respecto, en conferencia de prensa, el estratega chileno se mostró profundamente agradecido: "Me alegro muchísimo de haberle podido dar ese logro al club y, en lo personal, agradezco mucho todo ese apoyo constante".

Respecto a la clasificación y al balance de la temporada, añadió: "Por supuesto que es una gran emoción haber podido estar en esta institución seis años seguidos, clasificándolo los seis años para Europa. Eso, unido al cariño que me muestra siempre la gente, me hace tener el doble de emoción y satisfacción en cada uno de los partidos que tenemos que jugar aquí. Así que en eso tratamos de rendir lo máximo posible; creo que ha sido una temporada de muchos logros y el haber llegado a la Champions es el logro más importante".

Con el objetivo cumplido, el técnico nacional, de 72 años, ya perfila lo que será el armado del plantel para la próxima temporada, donde afrontarán la máxima competencia europea a nivel de clubes. De igual manera, el DT afirmó que espera seguir en Andalucía de cara al próximo ciclo, dando a entender que descarta por el momento asumir el desafío de arribar a la selección chilena.