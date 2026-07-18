El Betis de Pellegrini se estrenó con un triunfo en esta nueva temporada

Archivo - Chile.- Destruyen a Pellegrini y el Betis tras increíble eliminación de E. League - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Los verdiblancos jugaron un amistoso en Alemania, pero el entrenador chileno tuvo que devolverse por temas personales a España y fue reemplazado por su ayudante.

En Alemania, y con un triunfo, empezó la temporada 2026-27 el Betis de Manuel Pellegrini, en un año que resultará histórico para el conjunto sevillano debido a su participación en la Liga de Campeones de Europa.

El propio club informó que, por asuntos personales, el adiestrador nacional tuvo que regresar de tierras teutonas a España y lo reemplazó su eterno asistente Rubén Cousillas.

El rival para el estreno de esta temporada fue el elenco del Sportfreunde Lotte, que milita en la Regionalliga West, que corresponde a la cuarta división germánica.

La actuación del Betis fue contundente y en su primer partido se impuso por 3-0, con el agregado del debut de Fran García, que llegó proveniente del Real Madrid, y luego de diez días de pretemporada mostró solidez y contundencia.

Los autores de los goles fueron Pablo García, en dos oportunidades, a los 47' y 84', y el colombiano Nelson Deossa, a los 54'.

Los próximos partidos del equipo del "ingerio" serán amistosos en España frente al Recreativo de Huelva este miércoles 22 de julio, y el sábado 25 se medirá con el Granada. En cuanto a la liga española, su primer partido está agendado con la Real Sociedad como local el viernes 21 de agosto.