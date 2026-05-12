El Betis de Pellegrini ganó y selló histórica clasificación a Champions League

Archivo - Chile.- Pellegrini fue elegido como el mejor DT de febrero de la Liga española - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 May. (ATON) -

El cuadro del técnico chileno reaccionó para derrotar al Elche de Lucas Cepeda y asegurar el quinto puesto de la Liga española y el cupo al torneo continental. El conjunto andaluz volverá disputar la "Orejona" tras hacerlo por última vez en 2006.

Manuel Pellegrini continúa agigantando su leyenda en el Betis. Es que a pesar de las duras últimas críticas y cuestionamientos, el técnico chileno llevó al cuadro verdiblanco a una histórica clasificación a la próxima edición de la "Orejona", luego de vencer por 2-1 como local al Elche de Lucas Cepeda (se quedó en el banco de suplentes) en el estadio La Cortuja.

El conjunto andaluz, ayudado por la superioridad numérica tras expulsión en el rival, reaccionó para conseguir un triunfo que le permitió asegurar el quinto puesto de la Liga española y así volver a disputar el máximo torneo de clubes del Viejo Continente tras 2006, a falta de dos jornadas para el final. En tanto, el equipo del delantero nacional sufrió una dura caída en su lucha por no descender.

El cuadro helipolitano se puso rápidamente en ventaja, a los 8', cuando Juan Camilo Hernández recibió el balón y sacó un ajustado remate desde fuera del área para batir al portero matías Dituro, ex Universidad Católica.

Sin embargo, con la apertura de la cuenta, el equipo del "Ingeniero" no volvió a generarse situaciones claras de gol y dejó crecer a un rival que sobre el final de la primera parte consiguió la igualdad.

A los 41' Héctor sacó un tiro cruzado y el balón se desvió en Junior Firpo para terminar al fondo de las redes del pórtico local.

En el inicio del complemento, a los 49', las cosas se facilitaron para el dueño de casa, luego de que Leo Petrot se fuera expulsado en la visita por un dura entrada sobre el brasileño Antony.

El conjunto andaluz aprovechó la superioridad numérica para irse con todo arriba. A los 57' tuvo la chance de adelantarse con un cabezazo de Hernández, pero el esférico se estrelló en el travesaño. Sin embargo, a los 67' llegó la nueva ventaja para el elenco bético, cuando tras un tiro de esquina Pablo Fornals capturó el balón y sacó un remate espectacular desde fuera del área.

AL final, el Betis de Pellegrini sacó la tarea adelante y sumó 57 puntos ya inalcanzables para el Celta de Vigo, sexto en la tabla que más temprano cayó por 3-2 como local ante el Levante, por lo que dirá presente en la Champions tras 20 años.

En tanto, el Elche de Lucas Cepeda no pudo escaparse de la zona baja y se estancó con 39 puntos, los mismos que tiene el Girona, el último que está descendiendo.