El Betis de Pellegrini pierde un jugador mundialista

Archivo - Futbol, Colo Colo vs Real Betis. Partido Amistoso 2022. El entrenador de Real Betis Manuel Pellegrini es fotografiado durante el partido amistoso contra Colo Colo disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepcion, Chile. 16/11/2022 Javie - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El equipo que adiestra el técnico nacional está reorganizando su plantilla para afrontar la liga española y la Champions

El Betis de Sevilla, que dirige el chileno Manuel Pellegrini, está en pleno proceso de reestructuración de su plantel para la temporada 2026-27, y para lo cual ya perdió un jugador mundialista que se encuentra en Norteamérica disputando la cita planetaria con su selección.

Los Alivertidos tienen múltiples desafíos por delante, entre los que destacan la liga española y la Champions League, por lo que están buscando armar una escuadra competitiva, aunque en ese proceso también hay jugadores que dejan el club.

El suizo-chileno Ricardo Rodríguez terminó contrato y no continuará en el conjunto bético, y en la antesala del partido de octavos de final contra Colombia, escribió en sus redes sociales, agradeciendo y haciendo también mención al técnico nacional. "Han sido dos años muy intensos y llenos de momentos inolvidables. He conocido a personas maravillosas y siempre he intentado dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo. Quiero dar las gracias de corazón al míster Manuel Pellegrini, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros y a los aficionados", planteó, entre otras cosas, en su comunicado.

El Betis ahora se abocará a buscarle un reemplazante, cuyo principal deseo es Fran García, del Real Madrid, que no entra en los planes que tiene José Mourinho en el conjunto merengue.

El equipo de Pellegrini además incorporará al volante uruguayo de 22 años Facundo Bernal, que llega procedente del Fluminense en una operación de 9,5 millones de euros.