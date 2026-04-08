Betis de Pellegrini rescató empate y aún sueña con avanzar en Europa League

Archivo - Chile.- Aseguran que Pellegrini renovará con Betis, pero si recibe llamado de Chile... - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 Abr. (ATON) -

El cuadro del técnico chileno se repuso a una tempranera desventaja y consiguió una igualdad en su visita ante el Braga en Portugal. El conjunto verdiblanco tendrá la opción de definir la llave de cuartos de final la próxima semana en casa.

El Betis y Manuel Pellegrini siguen aferrados a la ilusión de avanzar en la Europa League. Este miércoles el cuadro verdiblanco rescató un valioso empate a 1 como visita ante el Braga en Portugal, por la ida de los cuartos de final del torneo continental.

El conjunto del técnico chileno se repuso a una tempranera desventaja para dejar abierta la llave ante los lusos y tener la opción de definir la serie la próxima semana en casa.

El elenco local abrió rápidamente la cuenta a los 5', cuando tras un tiro de esquina desde la derecha, apareció Florian Grillitsch sin marca en el primer palo para conectar un tremendo tacazo.

Tras la tempranera desventaja, el equipo dirigido por el "Ingeniero" reaccionó y tuvo unas tres chances para igualar las acciones en el primer tiempo, pero se encontró con un portero Luká Hornícek que fue figura.

Sin embargo, en el complemento el conjunto andaluz encontró premio y emparejó el marcador a los 61' mediante un lanzamiento penal convertido por Juan Camilo Hernández tras una falta de Gordby sobre Abde.

En los minutos adicionales, el cuadro heliopolitano estuvo cerca de llevarse4 la victoria, cuando Antony sacó un tiro desde fuera del área y la pelota pasó casi rozando el palo y al final todo terminó en empate.

Consignar que la revancha entre el Betis y el Braga está programada para disputarse a las 15:00 horas del próximo jueves 16 de abril en el estadio La Cartuja.