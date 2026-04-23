Bomba en la U: Michael Clark anunció su renuncia como presidente de Azul Azul

Archivo - Chile.- Director de Azul Azul: "Lo mejor es que Michael Clark dé un paso al costado" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Abr. (ATON) -

A través de una sentida carta, el timonel dio a conocer sorpresivamente que no seguirá al mando de la concesionaria que administra al cuadro estudiantil, a la que arribó en 2021.

Universidad de Chile se alista para afrontar el sábado el clásico universitario ante Católica en el Estadio Nacional, por la 11° fecha de la Liga de Primera. Pero el cuadro estudiantil llegará golpeado.

Es que este jueves Michael Clark anunció sorpresivamente su renuncia a la presidencia y como director de Azul Azul, concesionaria que administra al conjunto laico y a la que arribó en 2021.

Fue el propio club que dio a conocer la noticia con una sentida carta del timonel publicada a través de redes sociales de la institución.

"Esta maravillosa experiencia que he tenido desde la Presidencia del Club termina hoy. Junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de Presidente y Director de Azul Azul S.A", confirmó el directivo en la misiva.

"Mis mejores deseos para el nuevo Presidente o Presidenta de la U, así como para quienes asuman próximamente en el Directorio. Estaré siempre disponible para aportar en lo que requieran de mí. Un abrazo muy grande para todos", añadió el ahora renunciado timonel.

Consignar que hace unas semanas, Clark estuvo involucrado en un escándalo con la Comisión de Mercado Financiero.

Con la salida del presidente, los nombres que toman fuerza para ocupar la testera de la dirigencia de Universidad de Chile son los de Cecilia Pérez, vicepresidenta de la concesionaria y el abogado José Ramón Correa.