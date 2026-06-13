Bovaglio: "Coquimbo va variando algunas piezas pero mantiene su competitividad"

Futbol, O’Higgins vs Palestino Fecha 6, Copa de la Liga 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido Copa de la Liga contra Palestino disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 07/6/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El entrenador de O'Higgins expresó su respeto por el cuadro aurinegro de cara al encuentro de esta noche. "Sabemos que en su cancha son un rival durísimo", afirmó el estratego.

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, anticipó el choque de esta noche ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y no dudó en alabar al cuadro que adiestra Hernán Caputto.

En conferencia de prensa, el entrenador del elenco rancagüino reconoció que "nos enfrentamos a un muy buen equipo. Más allá de ser el último campeón, ha sufrido algunas modificaciones, pero esos cambios no han resentido su funcionamiento ni su rendimiento porque están haciendo una gran temporada. Sabemos que en su cancha son un rival durísimo".

Con respecto al plan de juego que prepararon para hoy, el DT argentino sostuvo que "intentaremos ir en búsqueda de un resultado positivo. Hemos trabajado una estrategia y un partido pensado al detalle para tratar de doblegar a un muy buen equipo".

En cuanto a su rival, el estratego destacó que la escuadra pirata "va variando algunas piezas de partido a partido, pero mantiene su competitividad. Esa frescura que le entrega el recambio hace que siga siendo un equipo muy fuerte. Por eso creemos que será un partido muy parejo este sábado".

Consignar que el Capo de Provincia llega a este pleito en la décima ubicación con 19 puntos, cuatro por debajo del conjunto filibustero, tercero en la tabla a diez unidades del líder Colo Colo.