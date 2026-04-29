Bovaglio y destacada campaña de O'Higgins en la Sudamericana: "No es normal"

Futbol, O’Higgins vs Boston River, Fecha 3, Conmebol Sudamericana 2026 El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de Conmebol Sudamericana Grupo C contra Boston River disputado en el Estadio Codelco El Teniente de - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Abr. (ATON) -

Tras la victoria ante Boston River en Rancagua, el técnico del cuadro celeste resaltó el sorprendente desempeño de su equipo en la fase grupal del torneo internacional.

O'Higgins continúa con su sorprendente campaña en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro celeste derrotó la noche del martes por 2-0 a Boston River de Uruguay en Rancagua y se ubicó en el segundo lugar de la zona C, a un punto del líder Sao Paulo.

El técnico del conjunto rancagüino, Lucas Bovaglio, quedó totalmente satisfecho por la acutación ante los charrúas y llenó de elogios a sus pupilos.

"Disfruto nuestro momento. Disfruto este presente porque no es normal que este equipo tenga los resultados que está teniendo. Las presentaciones que está teniendo normalmente son de aceptables hacia arriba", expresó el DT del Capo de Provincia.

"Ahora la semana que viene nos toca contra Sao Paulo de local, nos jugamos mucho. Hay que meter como sea, hay que tratar de ganar ese partido. Hoy Sao Paulo fue con un equipo alternativo a Bogotá y sacó un empate. Nos jugamos mucho la próxima semana", añadió.

Además, recordó: "Cuando arrancaba la temporada dije que íbamos a tener varias competencias, de índole internacional y local, pero había una que era trascendental: la competencia interna".

Por último, Bovaglio destacó el ambiente en el plantel: "Esa competencia hace que el que entra rinda al máximo, que vea su chance de ganarse un puesto. Eso ha generado muy buena energía, hace que vayan apareciendo jugadores que rinden".