Bovaglio y empate ante Sao Paulo: "Siento un dejo de injusticia, merecimos más"

Futbol, O'Higgins vs Sao Paulo. Copa Sudamericana 2026. El entrenador de O'Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Teniente en Rancagua, Chile. 07/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

El técnico de O'Higgins manifestó su disconformidad con la igualdad ante el elenco brasileño en Rancagua por Copa Sudamericana, debido a que el conjunto celeste fue superior.

Pese a ser ampliamente superior, O'Higgins no pudo vencer a Sao Apulo y resignó un empate sin goles en el estadio El Teniente de Rancagua, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Por eso, tras el cotejo el técnico del cuadro celeste, Lucas Bovaglio, técnico de los celestes, manifestó su disconformidad con el resultado frente al elenco brasileño.

"Claramente, superamos al rival en cuanto a situaciones de gol, a la postura. Es una pena, porque yo creo que el esfuerzo de los muchachos merecía otra recompensa. Hasta siento un dejo de injusticia, merecimos más", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

Sin embargo, el adiestrador se mostró optimista con el futuro en el certamen, debido a que el Capo de Provincia tiene chances de buscar la clasificación a la siguiente etapa en los duelos ante Boston River y Millonarios.

"Nos quedan dos fechas, las dos en condición de visitante, sabíamos que iba a ser un grupo parejo y las chances están vivas, así que trataremos de hacer primero un muy buen partido en Uruguay, y probablemente, jugar la última carta en Bogotá", sostuvo.

Consignar que el empate dejó a O'Higgins en el segundo puesto de la zona, con siete puntos junto a Millonarios, y a una unidad del líder Sao Paulo.