Bovaglio se quejó por los minutos perdidos en la derrota con Boston River

Futbol, Boston River vs OÕHigginsÊ Copa Sudamericana 2026. El entrenador de OÕHigginsÊ Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana realizado en el estadio Centenario en Montevideo, - LEONARDO CARREO/FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

El técnico de O'Higgins manifestó su descontento con las constantes interrupciones que tuvo el partido en el segundo tiempo, marcando además su molestia por los descuentos que dio el árbitro.

Lucas Bovaglio, director técnico de O'Higgins, no ocultó su malestar después de la derrota por 3-2 que cosecharon sus dirigidos ante Boston River en el marco de la quinta fecha de la fase de grupo de la Copa Sudamericana.

En su análisis después del partido disputado en el estadio Centenario de Montevideo, el estratego expreso su molestia por las constantes interrupciones que terminaron beneficiando al combinado uruguayo.

"Una pena porque al final del partido no se jugó. Muchos jugadores en el piso, mucha falta. Obviamente era negocio para el equipo local", planteó el entrenador del Capo de Provincia.

En esa misma línea, el adiestrador del conjunto celeste sostuvo que "no pudimos tener 10 o 15 minutos de juego sobre el final que nos indique a nosotros a intentar un empate, que siento que estaba cerca por lo que uno percibía dentro de la cancha. Que se entrecorte tanto el partido conspiró a nuestro interés".

Cabe recordar que con este resultado, los rancagüinos quedaron en el tercer lugar de su zona con 7 puntos, dos menos que el líder Sao Paulo y uno por debajo de Millonarios, rival que visitará el próximo martes a las 18:00.