Branco Ampuero desechó de plano la idea de dosificar ante Colo Colo

Futbol, Universidad Catolica vs Barcelona SC. Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica Branco Ampuero es fotografiado durante el partido de la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores contra Barcelona SC disputado en el estadio Claro - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

El defensa de Universidad Católica anticipó el clásico del domingo con Cacique y fue enfático en señalar que "poco me importa la forma, solo quiero ganar el domingo y acercarnos en la tabla".

Branco Ampuero, defensa de Universidad Católica, habló este viernes en la previa del clásico del domingo ante Colo Colo, partido válido por la fecha 13 de la Liga de Primera, pactado para las 18 horas en el Claro Arena.

El zaguero señaló en conferencia de prensa que "Colo Colo viene de marcar muchos goles, pero estos partidos son distintos, con matices diferentes. Todos quieren estar, esperamos que sea un espectáculo, que se pueda disfrutar y estar a la altura de lo que pide el hincha. Nuestra expectativa es ganar; poco me importa la forma, solo quiero ganar el domingo y acercarnos en la tabla".

Con respecto a los buenos resultados recientes del conjunto precordillerano, el central remarcó que "para todos es ideal jugar cada tres días. En lo anímico venimos en alza con el triunfo ante Limache, sumamos puntos importantes para quedar líderes en la Copa y ahora se viene un partido que será muy importante para los dos equipos. Ellos son los punteros, tienen una buena diferencia y nuestro deseo es poder acortarla".

Asimismo, el oriundo de Carelmapu valoró el nivel que han exhibido en el elenco cruzado. "Estamos en busca del equilibrio, de que nos conviertan menos goles, sabiendo de la calidad de delanteros que tenemos con (Fernando) Zampedri, (Justo) Giani y (Clemente) Montes, y eso lo sostiene el grupo. Estamos contentos con el rendimiento, pero siempre hay cosas que mejorar y corregir", puntualizó.

Por otra parte, el futbolista de 32 años desechó tajantemente la posibilidad de dosificar contra el Cacique. "De ninguna manera. A través de los años siempre se pone el mismo tema sobre la mesa, de dosificar o postergar partidos, pero se ha demostrado con creces que ese no es el camino", indicó.

En esa misma línea afirmó que "eso debe dejarse de lado, buscar la excusa. Estamos a disposición de lo que viene; ahora pensar en Colo Colo y el domingo en la noche ya pensar en lo que será Boca Juniors".