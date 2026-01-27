En Brasil aseguran que Gonzalo Tapia es seguido desde Inglaterra e Italia

Chile.- Sao Paulo compró a River Plate el pase de Gonzalo Tapia - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 27 Ene. (ATON) -

Un medio partidario del Sao Paulo dio a conocer el interés que existe por parte de cuatro ligas de Europa por el delantero chileno.

Tras un amargo paso por River Plate, Gonzalo Tapia está viviendo un buen momento en el Sao Paulo, lo cual lo llevó de nuevo a la Selección chilena. Además, sus últimas buenas actuaciones habrían despertado el interés de diversos clubes.

En ese sentido, el medio partidario Somos Sao Paulinos aseguró que cuatro equipos de las principales ligas de Europa siguen al delantero nacional.

El medio cita información que entregó el reportero Alexsander Vieira, quien sostuvo que "clubes de la Pro League de Bélgica, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia y la Bundesliga de Alemania consultaron la situación del delantero".

Eso sí, el propio comunicador recalcó que "no hay ofertas formales en la mesa".

Consignar que el ex ariete de Universidad Católica tiene contrato vigente con el conjunto brasileño hasta diciembre del 2029 y de momento se enfoca en el debut de la temporada 2026 del Brasileirao, donde este miércoles 28 de enero recibirán al campeón Flamengo en el estadio Morumbí.