En Brasil dan por cerrado el fichaje de Guillermo Maripán en Internacional

Archivo - Chile.- En Italia aseguran que Maripán firmaría millonaria renovación en el Torino - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El cuadro Colorado habría aceptado las condiciones económicas que solicitaba el espigado defensor chileno, quien firmaría por dos temporadas y media.

Luego de semanas de especulaciones donde su nombre fue ligado a mercados europeos, sudamericanos y hasta surgió como opción en Universidad Católica, el defensa nacional Guillermo Maripán tendría listo su nuevo club tras su salida de Torino.

Esto porque varios medios brasileños cercano a Internacional de Porto Alegre han asegurado que "Memo" tendría un acuerdo con el Colorado, equipo que marcha 14° en el Brasileirao.

"La dirección destaca que el acuerdo 'está dentro de las condiciones financieras' que el club posee en este momento. Contrato hasta fin de 2028", indicó el periodista Lucas Collar en su cuenta de X.

Por su parte, Leonardo Moll apuntó que "Inter destaca experiencia y 'mentalidad ganadora' como factores determinantes para la contratación de Maripán".

"Defensor de 32 años cuenta con pasos por el fútbol español, francés e italiano, además de una buena experiencia con la selección chilena. 1,93 metros de altura, que corresponden al objetivo de la dirección en elevar la estatura de la defensa", sumó el comunicador.

Cabe recordar que durante el fin de semana se filtraron las exigencias económicas del espigado central, quien junto a su representante habrían solicitado un salario de dos millones y medio de dólares libres de impuestos, además de dos millones de la divisa estadounidense por concepto de bonos por firmar.