Bravo criticó a Esteban Pavez por sus polémicos dichos sobre la UC

Futbol, jugadores de la selección chilena ofrecen punto de prensa Claudio Bravo junto a Victor Davila ofrecen punto de prensa tras el entrenamiento de la Seleccion Chilena previo a su participacion en la Copa America 2024, Santiago, - KARIN POZO/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

Continúan las reacciones por los polémicos dichos de Esteban Pavez sobre Universidad Católica. El volante aseguró hace unos días que el cuadro cruzado era "la mejor institución del país".

Ahora fue el turno de Claudio Bravo, ex portero de Colo Colo y emblema de la Selección chilena, quien criticó al mediocampista del Cacique.

"No era el momento para salir a dar declaraciones. Está en un momento donde no la está pasando bien, donde pasó de ser el capitán de Colo Colo a no ir convocado", expresó el bicampeón de América con la Roja en su rol de comentarista en ESPN.

En cuanto a la suplencia de Pavez en el conjunto albo, el otrora golero sostuvo: "Lógicamente, tiene que haber algo que nosotros desconocemos, porque un jugador que tenga una valía en el plantel, que no es menor, que es ser capitán, creo que algo más hay para que no seas convocado".

Por último, Bravo agregó: "Pocas veces lo vi dentro de un vestuario un jugador que fuera capitán y quedara fuera de todo. Pocas veces lo vi. Sí a lo mejor te quedaste fuera por lesión u otros motivos, pero siempre estabas participando".