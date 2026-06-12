Bravo y 7-0 a México: "Nos pedían por favor que bajáramos el pie del acelerador"

Futbol, Mexico v Chile. Copa America Centenario 2016. El jugador de la seleccion chilena Eduardo Vargas, derecha, celebra su gol contra Mexico durante el partido de cuartos de final de la Copa Centenario disputado en el estadio Levi's de Santa Clara, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El ex portero y capitán de la Selección chilena recordó la histórica humillación que le propinaron al combinado azteca en la Copa América Centenario de 2016.

Pronto se cumplirán diez años del histórico título que consiguió la Selección chilena en la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos.

En esa campaña, resaltó la humillante goleada por 7-0 que la Roja le propinó a México por los cuartos de final de la competencia.

Uno que recordó esa arrolladora victoria fue Claudio Bravo, ex portero y capitán de ese plantel. El retirado arquero reveló una insólita anécdota.

En su rol de panelista en el programa F90 en ESPN Chile, el golero expresó: "Recuerdo que nos pedían 'por favor', que bajáramos el pie del acelerador".

Consignar que México abrió el jueves los fuegos en el Mundial 2026 con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica, por el Grupo A de la cita planetaria.