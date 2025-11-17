Brayan Cortés se podría perder las finales en Uruguay con Peñarol

Futbol, Penarol vs Nacional. Fecha 2, Torneo Clausura 2025. El jugador de Penarol Brayan Cortes, es fotografiado durante un partido del Torneo Clausura contra Nacional disputado en el estadio Campeon del Siglo en Montevideo, Uruguay. 09/08/2025 Dante - DANTE FERNANDEZ/FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 17 Nov. (ATON) -

Brayan Cortés fue titular en la remontada de Peñarol en la semifinal contra Liverpool por la Liga AUF Uruguaya, resultado que le permitió al cuadro "carbonero" disputar la dos finales contra Nacional por la definición del título.

De cara a la definición, la presencia del portero chileno está en incertidumbre, porque tras jugar los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de alargue contra Liverpool, el golero criollo sintió molestias.

Desde Carve Deportiva dieron a conocer que "Brayan Cortes sufrió una fuerte contractura. El martes se le realizarán estudios para comprobar la entidad de la lesión. El chileno quiere estar sí o sí en los clásicos".

Consignar que la primera final está programada para disputarse este domingo 23 de noviembre, mientras que en la siguiente, el domingo 30, se desarrollará la vuelta.