Brayan Cortés tras su regreso a la Roja: "Me dolió un poquito estar lejos"

Futbol, Conferencia seleccion chilena. Conferencia de los jugadores de la seleccion chilena Lautaro Millan y Brayan Cortes previo al partido contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Santiago, Chile. 26/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 26 May. (ATON) -

El portero nacional es una de las novedades en la nómina para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, debido a que estuvo ausente por varios meses y después de que fuera incluso titular.

La Selección chilena continúa con los trabajos de cara a los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo por la fecha FIFA de junio.

Este martes el plantel de la Roja realizó su segundo entrenamiento en el complejo deportivo Juan Pinto Durán y tras la práctica el portero Brayan Cortés, cuyo regreso es una de las novedades en la nómina, habló en un punto de prensa.

Em la ocasión, el golero de Argentinos Juniors se refirió a su regreso al combinado nacional tras estar ausente por varios meses y después de que fuera incluso titular.

"Estos meses que salí de Colo Colo han sido muy buenos. Me han hecho crecer como persona y como jugador, madurar mucho más. Tal vez me faltaba esa madurez. Ahora me siento muy bien, muy presente. Si no estuve en la Selección, será por alguna razón. A uno como jugador le toca agachar la cabeza, hacerlo mejor en el club para volver a la selección, donde están los mejores", expresó el cancerbero.

Consultado sobre si le dolió estar lejos del Equipo de Todos, el guardameta respondió "Un poquito. Lo analizo muy tranquilo, con mucha paciencia. Obviamente, uno siempre quiere estar acá, pero tocó agachar cabeza, trabajar, hacerse más fuerte, aprender".

Por último, respecto a la competencia en el arco de la Roja, sostuvo: "Acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí. Competir es la única forma de ganarse el puesto. Lawrence (Vigouroux) lo está haciendo bien, Thomy (Gillier) también. Es decisión técnica, nosotros estamos para cumplir".