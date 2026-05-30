Chile.- Brayan Cortés en su retorno a la Roja: "Me siento más maduro y más tranquilo"

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 25/05/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

El portero retiró su felicidad por volver a ser considerado para la Selección chilena después de una larga ausencia. "Estoy contento por mi presente, que es lo que me trae nuevamente acá", remarcó el futbolista de Argentinos Juniors.

Casi un año tuvo que pasar para que el portero Brayan Cortés pudiera retornar a la Selección chilena, esta vez de la mano del interino Nicolás Córdova, quien no lo había considerado a la largo de su proceso.

En conversación con radio ADN, tal como lo hizo hace unos días en conferencia de prensa, el "Indio" no ocultó su alegría por su vuelta a la Roja en vísperas de los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

El iquiqueño expresó que "estoy muy contento de tener esta linda oportunidad y de prepararnos de la mejor manera para estos amistosos. Se vienen partidos muy importantes, que nos ayudan a crecer como jugadores. Todos los que estamos acá queremos ganarnos una oportunidad".

Al mismo tiempo, el golero sostuvo que "estoy contento por mi presente (en Argentinos Juniors), que es lo que me trae nuevamente acá, además de la confianza del grupo y del cuerpo técnico. Me siento más maduro y más tranquilo; ahora hay que aprovechar esta oportunidad y la idea es mantenerse".

Respecto a la lucha por quedarse con el pórtico del combinado criollo, el cancerbero indicó que "es una competencia muy buena. Ayer compartí todo el día con Lawrence Vigouroux. Hace 12 años que coincidimos, desde la selección Sub 20, y desde entonces mantenemos el contacto. Estoy muy feliz por el presente que está viviendo y por lo que ha demostrado cuando le ha tocado jugar por la selección".

En esa misma línea, agregó que "también está Thomas Gillier, que es un chico con muchas ganas y grandes condiciones. La competencia está muy linda, cualquiera puede jugar y para eso hay que prepararse, para estar listo cuando toque la oportunidad".