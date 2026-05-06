Brereton se despidió del Derby County: "Me encantó mi tiempo aquí"

Archivo - Chile.- DT del Derby County: "Sé que hay mucho más por venir de Ben Brereton" - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 May. (ATON) -

Tras no lograr el ascenso a la Premier League, el delantero de la Selección chilena partirá del club y volverá al Soutjampton, por lo que dijo adiós con un sentido mensaje a través de redes sociales.

Ben Brereton vivió un cierre de temporada de dulce y agraz con el Derby County en la Championship de Inglaterra. Es que a pesar de ser uno de los puntos altos de la campaña del equipo, el delantero de la Selección chilena no logró el objetivo de devolver al club a la Premier League ni alcanzar la liguilla.

A eso se suma que el atacante nacional no continuará en los Rams, debido a que la dirigencia decidió no realizar esfuerzos para retenerlo. Frente a esto, "Big Ben" se despidió de la institución con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

"Me encantó mi tiempo en el Derby, qué gran club. Increíble grupo de muchachos y personal, agradezco todo el apoyo y el canto de 'Díaz'", expresó el ariete.

En tanto, el club no tardó en responder al jugador. "Nos encantó tenerte entre nosotros", publicó la cuenta oficial del Derby County.

Ahora, Brereton retornaría al Southampton, elenco que es dueño de su pase y que se encuentra luchando por el ascenso a la Premier League, por lo que el nacional podría volver a disputar la máxima categoría del balompié británico.