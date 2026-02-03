Brereton y Vigouroux, incluidos en el once ideal de la fecha de la Championship

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Ben Brereton, centro, celebra el gol, durante el partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de la Florida, Santiago, Chile. 10/10/2025 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Feb. (ATON) -

Los chilenos fueron reconocidos por la competencia británica tras realizar destacadas actuaciones en las victorias del Derby County y Swansea, respectivamente, por la 30° jornada.

Ben Brereton y Lawrence Vigouroux vivieron una buen fin de semana en la Championship de Inglaterra, pues ambos destacaron en las victorias del Derby County y Swansea, respectivamente.

Es más, los dos futbolistas chilenos fueron incluidos en el equipo ideal de la 30° fecha de la competencia británica.

El delantero brilló en la goleada por 5-0 frente al Bristol City en Ashton Gate, donde marcó un tanto y entregó una asistencia clave, por lo que sumó su sexta participación directa en goles durante enero.

En tanto, el portero fue la gran figura en el triunfo por 2-0 sobre el Watford en Vicarage Road, estadio donde mantuvo invicta su portería tras cinco atajadas determinantes, cuatro de ellas ante remates realizados dentro del área.

Consignar que el Derby County de Brereton marcha en el séptimo lugar de la tabla, con 45 puntos y a dos de meterse en la pelea por los play-offs del ascenso, mientras que el Swansea se ubica en el decimoquinto casillero, con 39 unidades.