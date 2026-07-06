Bruno Barticciotto se perderá amistoso ante Independiente por problemas físicos

Archivo - Chile.- Bruno Barticiotto quiere su revancha en Talleres: "Soy otro jugador" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El delantero chileno de Talleres sufre molestias en los trabajos de pretemporada del cuadro cordobés, por lo que perdió terreno en la "T".

Nada de bien lo está pasando Bruno Barticciotto en esta temporada 2026. El delantero chileno continúa sufriendo con los por problemas físicos, ahora se perderá los trabajos de intertemporada con Talleres de Córdoba.

Hugo García, periodista de La voz del Interior, publicó en su cuenta de X que el atacante nacional "no fue incluido en la delegación que viajó a Buenos Aires".

"Estuvo entrenando diferenciado en los últimos días. Tuvo algunas molestias en la parte más dura de la pretemporada", añadió en la publicación.

Además, otros jugadores como Herrera, Sforza, Cáceres, Río y Matías Catalán entrenan por su cuenta mientras se define su futuro y ninguno de ellos fue considerado en el amistoso de este fin de semana con Independiente de Avellaneda.