Bruno Barticiotto quiere su revancha en Talleres: "Soy otro jugador"

Santiago 21 Ene. (ATON) -

Tras estar un año y medio en el Santos Laguna de México, el delantero chileno vuelve al cuadro argentino, club dueño de su pase.

Bruno Barticciotto regresó al fútbol argentino. Tras estar un año y medio en Santos Laguna de México, el delantero chileno volvió a Talleres de Córdoba, club dueño de su pase.

El cuadro trasandino presentó el martes al atacante nacional, quien en conferencia de prensa expresó sus sensaciones por volver a la "T".

"Feliz de estar acá. Me encontré con lo mismo que había estado, un grupo excelente y un club muy ordenado. Es lindo volver. Estoy con mucha expectativa", sostuvo el ex ariete de Palestino.

Además, se mostró confiado con ser un aporte para el debut de este viernes frente a Newell s Old Boys, por la primera fecha del Torneo de Apertura: "Completé dos semanas de pretemporada, venía sintiendo una carga en el gemelo y preferimos hacer una semana trabajando aparte para no arriesgar y llegar bien al viernes".

A su vez, también se mostró autocrítico sobre su primera etapa en Talleres: "En mi primer ciclo, no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta otra oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane. Soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos. El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza y más hecho".

Por último, Barticciotto sostuvo que la presencia de Carlos Tévez en el club fue fundamental para su regreso: "Me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron. Es uno de los mejores delanteros de esta época, verlo porque muestra cosas en los entrenamientos y te das cuenta del porqué. Nos da consejos. Es muy interesante, trabaja aparte con los delanteros".