Bryan Carrasco abordó el irregular semestre que ha tenido Palestino

Futbol, Palestino vs Audax Italiano, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Palestino Bryan Carrasco, es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Municipal de lLa Cisterna en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Junto con valorar de manera positiva el punto obtenido ante Audax Italiano, el referente del cuadro árabe se refirió al cambio de técnico que tuvo el equipo.

Palestino y Audax Italiano cerraron la fecha 14 de la Liga de Primera con un deslucido empate a cero en el estadio Municipal La Cisterna, que igualmente fue valorado por el delantero y referente del cuadro árabe Bryan Carrasco.

En zona mixta una vez concluido el cotejo, el extremo detalló que "el primer tiempo estaba para cualquiera de los dos, tuvimos nuestras ocasiones y no pudimos concretar, pero con la expulsión de Gallegos después se desvirtúa el partido. Ellos se volcaron en nuestro campo, pero supimos sufrir, mantener el cero. Hay que seguir trabajando".

Asimismo, el "Velociraptor" sostuvo que "son 23 puntos quedábamos segundos si ganábamos, pero no se pudo y lo importante fue mantener el empate. Fue un punto positivo por cómo se terminó el partido, peleamos de igual a igual con uno menos".

Por último, el atacante de 35 años hizo un repaso por la irregular campaña del elenco tetracolor en un primer semestre donde quedaron eliminados tanto de Copa de la Liga como de Copa Sudamericana -torneo donde ni siquiera lograron ganar un partido-, además de coquetear con los puestos de descenso en el Campeonato Nacional antes de la salida del técnico Cristian Muñoz y el posterior repunte de la mano de Guillermo Farré.

Al respecto, Carrasco indicó que "son dos formas diferentes de jugar. Somos jugadores grandes, tenemos que seguir mejorando. La fórmula es trabajar, hacerse sólidos para que un equipo tenga que matarse para sacarnos un punto de La Cisterna".