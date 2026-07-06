Bryan Rabello y el buen presente de O'Higgins: "Nos estamos reencantando"

Futbol, O’Higgins vs Everton Fecha 5, Copa de la Liga 2026 El jugador de O’Higgins Bryan Rabello es fotografiado durante el partido de Copa de la Liga contra Everton disputado en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua, Chile. 10/5/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El volante del cuadro celeste destacó la victoria ante Unión Española, que los dejó a un paso de los octavos de final de Copa Chile, sumado a que están en semifinales de la Copa de la Liga y playoffs de Copa Sudamericana.

Con el triunfo por 2-1 como visita a Unión Española en el estadio Santa Laura, por la quinta fecha de la fase grupal de Copa Chile, O'Higgins encaminó su clasificación a los octavos de final de la competencia.

Tras el cotejo, el volante Bryan Rabello destacó la victoria ante los hispanos, que los dejó a un paso de la ronda de 16 mejores del certamen.

"Sabíamos que iba a ser un partido trabado, saldrían a buscar la clasificación, pero nos pusimos rápidamente por delante y eso nos facilitó el partido", expresó el mediocampista en declaraciones que reproduce radio ADN.

Sobre el gran rendimiento que, además, los tiene en semifinales de la Copa de la Liga y en los playoffs de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, sostuvo: "Es un grupo que trabaja muchísimo, hay mucho compañerismo. Estamos felices de estar en este camino. Hace poco nos estaba costando, pero nos estamos reencantando con lo que estamos haciendo. Tenemos que enfocarnos en la semifinal de Copa de la Liga".

Por último, Rabello se refirió a los incidentes entre ambas hinchadas en el Santa Laura: "La gente se porta muy bien, no es gratificante que pasen esas cosas, pero es algo fortuito. No son de meterse en problemas".