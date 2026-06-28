"Es un buen parámetro para demostrar que este equipo compite en todos lados"

Futbol, Coquimbo Unido vs O'Higgins. Fecha 15, Liga de primera 2026. El entrenador de Coquimbo Unido Hernan Caputto es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jun. (ATON) -

El entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, destacó la presentación de sus dirigidos en el triunfo sobre San Marcos y defendió las rotaciones en el equipo.

Coquimbo Unido superó por la cuenta mínima a San Marcos por Copa Chile, en una actuación que fue destacada por su director técnico, Hernán Caputto.

Tras el encuentro disputado en el estadio Carlos Dittborn, en entrenador de los piratas remarcó que "fue un partido duro desde el inicio. Son encuentros en los que no se da una pelota por perdida. Es un buen parámetro para demostrar que este equipo compite en todas las canchas".

En esa misma línea, el estratego agregó que "rescato que el equipo supo sufrir, disputar el partido y entender cuándo había que ganarlo y cómo cerrarlo. Se puso el overol y trabajó el encuentro".

Con respecto al rival de turno, el adiestrador del elenco aurinegro afirmó que "Arica sabe muy bien a lo que juega, tiene futbolistas desequilibrantes y nos exigió bastante. Se nos hizo difícil, pero el equipo entendió cómo debía afrontar el partido".

Por último, Caputto defendió las rotaciones en el equipo titular. "Si bien cambiamos mucho el equipo con respecto al partido anterior, eso es parte de lo que buscamos: darles oportunidades a los jugadores, independiente de la edad. Me pone muy contento por varios que entrenan muy bien y que hoy tuvieron su oportunidad", cerró.