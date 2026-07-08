La buena noticia que recibió Carlos Palacios en Boca Juniors

Archivo - Chile.- Carlos Palacios y un triunfal regreso a Boca juniors - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 Jul. (ATON) -

El futbolista chileno fue citado para el amistoso que este miércoles disputará el cuadro xeneize ante Athletico Paranaense de Brasil.

Después de ser baja durante el primer semestre por una lesión a la rodilla derecha que, incluso, lo obligó a pasar por el quirófano, Carlos Palacios podría volver a aver acción por Boca Juniors.

Es que el futbolista chileno regresó a las citaciones en el cuadro xeneize para el amistoso de este miércoles ante Athletico Paranaense de Brasil.

Debido al receso por el Mundial 2026 que se disputa en Norteamérica, el ex Colo Colo y Unión Española se ha puesto en forma físicamente y ya es opción en el conjunto boquense.

De esta manera, Palacios tendrá que mostrar su mejor versión en esta intertemporada con el elenco xeneize para así intentar convencer al nuevo técnico Rodolfo Arruabarrena para ganarse un puesto de cara a este segundo semestre.