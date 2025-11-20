La burla de medio argentino a Chile tras el sorteo del repechaje al Mundial 2026

Futbol, Chile vs Peru Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Dario Osorio, centro, celebra su gol durante el partido amistoso contra Peru disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 18/11/2025 Sipa/Photosport Football, - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov. (ATON) -

El diario trasandino Olé aprovechó la ocasión para mofarse de la Roja por su eliminación de la cita planetaria en el proceso clasificatorio.

En las últimas horas se realizó el sorteo del repechaje para el Mundial 2026, donde Bolivia enfrentará a Surinam en busca de seguir en carrera a la cita planetaria.

Y el diario argentino Olé aprovechó la ocasión para burlarse de manera cruel de la Selección chilena por su eliminación en el proceso clasificatorio.

Primero, el citado medio tuiteó una gráfica detallando las llaves del repechaje, mientras que después publicó una imagen que mezcla el meme de un triste Milhouse de "Los Simpsons" con una foto de los jugadores chilenos, acompañada de una ácida pregunta: "UN MOMENTO... Y CHILE????".

La publicación se viralizó rápidamente y desató una ola de reacciones en redes sociales, por lo que acrecentó la clásica rivalidad entre hinchas chilenos y argentinos, considerando que la Roja le ganó dos finales consecutivas de Copa América a la Albiceleste.