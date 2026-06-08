La burla de medio argentino a la Roja previo al inicio del Mundial 2026

Chile.- La Roja oficializó horario y sede del amistoso ante RD Congo - Zed Jameson /Photosport

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Un medio trasandino publicó en redes sociales un provocador video que no dejó indiferente a los hinchas nacionales.

Ya comenzó la cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026 que se disputará desde este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Argentina ya se encuentra en suelo estadonidense y el medio trasandino TyC Sports aprovechó para burlarse de la ausencia de la Roja en la cita planetaria.

Es que el sábado pasado, la Albiceleste derrotó por 2-0 a Honduras en un amistoso disputado en Dallas, Texas, y la similitud de la bandera del estado con la de nuestro país surgió como una oportunidad de burla.

"Después del amistoso de Argentina y a 4 días del arranque del Mundial, me encontré con esta bandera. Es la de Texas. Capaz alguno pensó que era de Chile, pero no. Ellos no clasificaron a la Copa del Mundo por si no sabían. Así que acá no hay nada de ellos", sostuvo la publicación en Instagram.

El posteo no dejó indiferente a los hinchas chilenos, quienes respondieron con comentarios con referencias a las dos Copa América que la Roja le ganó a la Albiceleste en 2015 y 2016.