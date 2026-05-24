La U busca asegurar sus temas pendientes en la defensa

Futbol, Union Espanola vs Universidad de Chile Fecha 4, Liga de Primera 2025 El jugador de Universidad de Chile Matias Zaldivia es fotografiado durante un partido de primera division contra Union Espanola disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 May. (ATON) -

Los azules quieren resolver pronto las exigencias de Fernando Gago.

Universidad de Chile ya está pensando en lo que viene.

La escuadra azul sabe que el DT Fernando Gago quiere ahora sí tener control en la construcción del plantel y por eso es que en la U se están moviendo piezas y tomando decisiones.

Gago quiere como prioridad dos aleros de cara a la segunda parte del año y hacia allá se apuntará.Pero con algunas condiciones: no se traerá un zaguero zurdo como también quería el DT por lo que ahora deberá trabajarse sobre la base de lo que ya hay en el plantel desde el punto de vista defensivo.

Por ello en la U buscan asegurar algunos temas en esa zona.

De partida, se descartó de plano que el venezolano Bianneider Tamayo deje el club en estos momentos.

El zaguero había sido contactado para volver a Unión Española donde estuvo el año pasado, pero ahora se decidió descartar su salida de la U al no haber posibilidades de reemplazo.

Otra de las situaciones que se está trabajando en Universidad de Chile es la de Matías Zaldivia.El defensor termina contrato con la U a fines de año y hay ganas de lado y lado por renovarlo.Pero por ahora hay una piedra de tope: el jugador no quiere que se le aplique una cláusula de renovación automática según cantidad de minutos o partidos disputados, que es lo que impone Universidad de Chile en los tratos con jugadores de mayor recorrido.

Pese a ello, se espera que ambas partes alcancen un acuerdo durante las próximas semanas, lo que permitiría que el defensor continúe ligado al club, al menos, hasta fines de la temporada 2027.