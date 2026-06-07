La U y la búsqueda de un milagro para avanzar en Copa de la Liga

Futbol, Audax Italiano vs Universidad de Chile Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Audax Italiano Raimundo Rebolledo, derecha, disputa el balon contra Marcelo Morales de Universidad de Chile durante el partido de copa de la liga por el - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jun. (ATON) -

El conjunto azul enfrenta esta tarde a Audax Italiano obligado no solo a ganar, sino también a esperar por un tropiezo de Unión La Calera ante Deportes La Serena para instalarse en semifinales.

Una verdadera final es la que disputarán a contar de las 12:30 horas Universidad de Chile y Audax Italiano en el marco de la definición del Grupo D de la Copa de la Liga, que también tiene a Unión La Calera involucrada en la ecuación.

Es que mientras itálicos y cementeros se encuentran en la cima con diez puntos cada uno, los azules son terceros con siete unidades por lo cual no solo debe ganar esta tarde, sino además esperar por una derrota del combinado de la Región de Valparaíso ante Deportes La Serena para clasificar a semifinales.

Por si fuera poco, al margen de su reciente victoria sobre Deportes Concepción por la Liga de Primera, el equipo que adiestra Fernando Gago ha estado lejos de mostrar su mejor versión, llenándose de dudas durante las últimas semanas.

Para tratar de acallar este murmullo, el estratego preparó varios cambios en el once estelar destacando el regreso del defensa Nicolás Ramírez tras superar una lesión muscular y la inclusión desde el primer minuto de Lucas Assadi, cuestionado por su irregular desempeño en la temporada.

Con esto en mente, el Romántico Viajero saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

Por su parte, el elenco de colonia, recientemente eliminado de Copa Sudamericana y 13° del Campeonato Nacional, solo depende de sí mismo para pasar de fase para lo cual requiere de una victoria sobre la U.