En ByN abrieron la puerta a vuelta de Palacios: "Es muy querido por la hinchada"

Archivo - Chile.- "Me gustaría volver a Colo Colo y ganar un par de cosas que quedaron pendientes" - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Paloma Norambuena, directora de la concesionaria que administra a Colo Colo, se refirió a la opción de un regreso del actual jugador de Boca Juniors de Argentina.

Carlos Palacios podría vivir una segunda etapa en Colo Colo, luego de que en los últimos días se diera a conocer la chance de un regreso del extremo nacional, quien actualmente milita en Boca Juniors de Argentina.

Y desde Blanco y Negro ya ilusionan a los hinchas, pues Paloma Normabuena, directora de la concesionaria que adminsitra al Cacique, se abrió a la opción de una negociación con la "Joya".

En ese sentido, se refirió a los pasos para sumar refuerzos en el mercado invernal de fichajes que se avecina en el fútbol chileno.

"Hoy día es el área deportiva. El director de área de fútbol con la gerencia, los que están revisando precisamente lo que viene ahora. El presidente lo ha dicho: que una vez terminada esta primera ronda se va a evaluar todo", expresó en conversación con radio Cooperativa.

"Estamos todos esperando precisamente ese período y ahí se tendrán nuevamente noticias después de una evaluación de estas áreas deportivas", añadió.

En cuanto a la chance de antes de Palacios, Norambuena sostuvo: "Jugadores así son súper queridos por la hinchada, así que sin lugar a duda que los jugadores que son bien recibidos y queridos por la hinchada, uno como colocolino lo agradece. Ahora, por supuesto que sabemos que Carlos Palacios es muy querido por la hinchada de Colo Colo".