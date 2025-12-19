ByN aprobó primer fichaje de Colo Colo y definió futuro de Brayan Cortés

Futbol, Everton vs Colo Colo. Fecha 19, Liga de Primera 2025. El presidente de Blanco y Negro, Anibal Mosa, durante el partido de primera division entre Everton y Colo Colo realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 10/08/2025 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 19 Dic. (ATON) -

El presidente de la concesionaria que administra a Colo Colo, Aníbal Mosa, habló tras la reunión de directorio de este viernes.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ya había adelantado que en la reunión de directorio de este viernes definirían a los primeros refuerzos de Colo Colo de cara a la temporada 2026. Y así fue.

Es que en esta jornada se aprobó el primer fichaje para la siguiente campaña. Se trata de Matías Fernández, lateral derecho de 30 años y quien quedó libre tras finalizar su contrato con Independiente del Valle de Ecuador, con el que ganó una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una liga ecuatoriana, una Copa y una Supercopa de Ecuador.

En caso de oficializarse su incorporación en los albos, el defensa volverá la fútbol chileno, donde estuvo entre 2015 y 2020 en Santiago Wanderers, el club que lo formó, mientras que antes, en entre 2021-2022 defendió a Unión La Calera.

"Se aprobó la llegada de Matías Fernández por una temporada, con cláusulas que puede renovar por un año más. Con él (Fernández) se cierra el lateral derecho, pues vuelve Jeyson Rojas de buen préstamo en La Serena", expresó el timonel del Cacique tras la cita.

Sobre los otros jugadores que están en duda, sostuvo: "Tenemos que resolver el tema de Alan Saldivia. El técnico debe conversar con él. Si se queda iríamos por un central, si se va, serían dos. Estamos conversando con Brayan Cortés y su círculo para ver la posibilidad de que siga a préstamo en el extranjero, está cerca la posibilidad y en los próximos días podría haber novedades".

Por último, respecto al posible regreso de Damián Pizarro, comentó: "No hemos hablado del tema del '9'. En los próximos días seguiremos trabajando, porque la prioridad es la línea defensiva. Hay varios nombres sobre la mesa".