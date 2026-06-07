La Calera derrotó a La Serena y clasificó a semifinales de la Copa de La Liga

Futbol, Union La Calera vs Deportes La Serena. Fecha 3, Copa de Liga 2026. El equipo de Union La Calera, es fotografiado durante el partido de Copa de la Liga disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 28/03/2026 Manuel - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jun. (ATON) -

Los cementeros hicieron su tarea en La Portada, pero debieron esperar hasta los minutos finales y seguir de cerca lo ocurrido entre Universidad de Chile y Audax Italiano para celebrar su clasificación.

Unión La Calera derrotó por 2-0 a Deportes La Serena en el estadio La Portada, en partido válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa de la Liga.

La clasificación cementera se definió en paralelo al encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano. El empate registrado en el Estadio Nacional terminó favoreciendo a los caleranos, quienes lograron avanzar a las semifinales del certamen.

En cuanto a las acciones de juego, la primera incidencia destacada ocurrió a los 22 minutos. El delantero cementero Sebastián Sáez fue derribado en el área rival y, pese a los reclamos de los visitantes, el árbitro Mathías Riquelme desestimó sancionar la infracción.

La apertura de la cuenta llegó a los 32 minutos. Tras recuperar un balón en ataque, Yonathan Andía envió un centro atrás que encontró libre de marca a Carlo Villanueva, quien dentro del área sacó un potente remate de zurda para establecer el 1-0.

El panorama se complicó aún más para los granates a los 41 minutos, cuando el volante Gonzalo Escalante cometió una mano dentro del área. El juez no dudó en cobrar lanzamiento penal a favor de La Calera. Dos minutos más tarde, Carlo Villanueva (43') cambió la pena máxima por gol con un remate potente y central que dejó sin opciones al portero Federico Lanzillotta, ampliando la ventaja visitante a 2-0.

Ya en el complemento, cuando parecía que La Calera tenía el encuentro controlado, a los 60 minutos el defensor Cristián Gutiérrez fue expulsado por doble tarjeta amarilla. La primera amonestación llegó por una fuerte infracción y la segunda por reclamos al árbitro, dejando a su equipo con diez jugadores.

Con superioridad numérica, Deportes La Serena adelantó sus líneas y generó varias aproximaciones sobre el arco visitante. La ocasión más clara llegó a los 81 minutos, cuando Felipe Chamorro remató desde el área chica, pero el defensor Nicolás Palma logró despejar prácticamente sobre la línea, evitando el descuento serenense.

La Calera, que necesitaba un gol más para asegurar directamente su clasificación, encontró dificultades para generar peligro debido a la inferioridad numérica, administrando la ventaja hasta el final del compromiso.

Sin embargo, cuando el partido ya expiraba, a los 90+7', Bastián Contreras cometió una infracción penal sobre Kevin Méndez. Sebastián Sáez tuvo la oportunidad de sentenciar definitivamente el encuentro, pero su remate se estrelló en el travesaño.

El desenlace favorable para los cementeros llegó desde Santiago. En los minutos finales, Universidad de Chile logró igualar a 2 frente a Audax Italiano, resultado que terminó otorgándole a Unión La Calera el boleto a las semifinales.

De esta manera, los dirigidos por Martín Cicotello finalizaron en el primer lugar del Grupo D con 13 puntos y avanzaron a la ronda de los cuatro mejores. Las semifinales de la Copa de la Liga 2026 se disputarán en formato de ida y vuelta entre el 7 y el 12 de julio.

Deportes La Serena (0)

Federico Lanzillota; Matías Pinto (Jeisson Vargas 68 ), Bruno Gutiérrez, Rafael Delgado (Yahir Salazar 46 ), Fernando Dinamarca (Bastián Contreras 55 ); Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante (Joaquín Gutiérrez 46 ), Matías Marín, Milovan Velásquez, Fabricio Díaz; Felipe Chamorro.DT: Felipe Gutiérrez.

Unión La Calera (2)

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Yonathan Andía (Francisco Pozzo 89 ), Camilo Moya (Benjamín Argandoña 76 ), Carlo Villanueva (Yerko Leiva 64 ), Kevin Méndez; Matías Campos López (Byron Oyarzo 64 ), Sebastián Sáez.DT: Martín Cicotello.

Árbitro: Mathías RiquelmeEstadio: La Portada La Serena