Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley SADP

Valparaiso, 24 de marzo 2026. Vista general de la sesion de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 25 Mar. (ATON) -

Con 148 votos a favor, este miércoles se dio luz verde al proyecto se gestó hace más de una década y que, entre diferentes puntos, resalta la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.

Salió humo blanco desde la Cámara de Diputados, luego de que este miércoles se aprobara la reforma a la ley de Sociedades Deportivas Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), proyecto que se gestó hace más de una década.

La votación fue aprobada con 148 votos a favor y una abstención, y para que comience a regir, solamente falta que sea publicada en el Diario Oficial.

De esta manera, se pondrá fin a la multipropiedad, pues se prohibirá que una misma persona o entidad tenga participación en más de un club.

Además, se separará la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, que ahora tendrá a cargo lo formativo y las selecciones, mientras que la ANFP gestionará la liga profesional.

Otro factor importante será que se impedirá que representantes de jugadores posean acciones o cargos directivos en los clubes, mientras que se tendrá una obligación de identificar al beneficiario final (persona natural) de cada club para asegurar trazabilidad.

También habrá mayor fiscalización, pues pasará del Ministerio de Justicia al Instituto Nacional de Deportes (IND) y se incorporan reportes financieros semestrales.

Respecto a un control financiero, las SADP se convertirán en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).