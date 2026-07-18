Cambio de planes para Iván Román en Atlético Mineiro

Futbol, Rusia vs Chile Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Ivan Roman, es fotografiado, durante el partido amistoso contra Rusia disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 15/11/2025 Sipa/Photosport Football, Russia vs - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Cuando parecía que el chileno tenía un pie y medio fuera del conjunto de Belo Horizonte, un de situaciones inesperadas le abrirían la puerta para tener mayor regularidad en el Galo.

Hasta hace solo unos días, el defensa nacional Iván Román parecía tener un pie y medio fuera de Atlético Mineiro debido a la poca actividad que tuvo en el primer semestre y la necesidad del club de reducir su masa salarial.

No obstante, el portal BH 24 Horas reveló que el panorama habría cambiado radicalmente para el joven zaguero debido a la salida de Junior Alonso rumbo al Atlanta United de Estados Unidos y la lesión que sufrió Léo Duarte, quien se perdería los primeros partidos en el reinicio de la competencia en Brasil.

"Con esto, Eduardo Domínguez (entrenador del Galo) ahora solo cuenta con Ruan Tressoldi, Lyanco, Vitor Hugo, Vitão e Iván Román como opciones para la posición de central. Dependiendo de la formación adoptada, especialmente si se utiliza una defensa de tres, el chileno podría volver a tener más minutos", apuntaron desde el citado medio.

Cabe recordar que el seleccionado criollo tuvo un inicio ilusionante en el Campeonato Brasileño siendo titular en varios encuentros del elenco de Belo Horizonte y hasta marcó su primer gol con el equipo en el triunfo por 1-0 sobre Sao Paulo del 18 de marzo.

Sin embargo, tres días después tuvo un mal desempeño en la derrota a manos de Fluminense y desde entonces, solo ha visto acción en cuatro de los últimos 18 compromisos de su equipo.