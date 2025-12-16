El campeón Coquimbo Unido anunció a su primer fichaje para 2026

Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Fecha 26, Liga de Primera 2025. Los jugadores de Coquimbo Unido celebran con la Copa de Campeon tras el partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Dic. (ATON) -

El cuadro "pirata" oficializó este martes la llegada del defensa Matías Fracchia, proveniente del Coritiba, elenco con el que logró el ascenso y título en la Serie B de Brasil.

Después de conquistar el histórico título del Campeonato Nacional 2025, el campeón Coquimbo Unido perdió al técnico Esteban González, quien partió al Querétaro de México y fue reemplazado por Hernán Caputto, mientras que hay varios futbolistas que también podrían emigrar.

Sin embargo, el cuadro "pirata" ya tiene a su primer refuerzo de cara a la exigente campaña 2026 que afrontará con la defensa de la corona en el torneo loca, además de la Supercopa, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Este martes, el conjunto aurinegro oficializó el fichaje del defensa chileno-uruguayo Matías Fracchia. "¡Feliz de estar acá! ¡Vamos juntos por nuestros objetivos, piratas!", expresó el jugador en la publicación de redes sociales del club.

El zaguero, de 30 años, llega proveniente de Coritiba, de la Serie B de Brasil, donde a pesar de conseguir y el título, tuvo escasa participación.

Además, el defensor ya conoce bien el balompié nacional, pues tuvo paso por O'Higgins de Rancagua entre 2020 y 2022.