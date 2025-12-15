Caputto se comparó con Klopp en su llegada a Coquimbo:"Que la gente crea en uno"

Futbol, Audax Italiano vs Nublense. Fecha 26, campeonato Nacional 2023. El entrenador de Nublense Hernan Caputto es fotografiado durante el partido de primera division contra Audax Italiano disputado en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El nuevo técnico del campeón del fútbol chileno se refirió a cómo se gestó su llegada al cuadro "pirata" y el duro desafío de defender el título en el Campeonato Nacional y disputar la fase grupal de Copa Libertadores.

Coquimbo Unido se movió rápido para encontrar al reemplazante de Esteban González, quien partió al Querétaro de México. El campeón del fútbol chileno ahora será dirigido pro Hernán Caputto, quien tendrá la misión de defender el histórico título del Campeonato Nacional y disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En conversación con radio ADN, el estratego se refirió a cómo se gestó su llegada al cuadro "pirata" y valoró su paso por Deportes Copiapó.

"Estaba esa posibilidad de seguir (en Copiapó), pero así como le pasa a los jugadores, a los entrenadores también, que a veces está la posibilidad de que nos puedan ver de otro lugar y salió esta posibilidad. La verdad que muy contento porque pensaron en el proyecto, en los jugadores jóvenes y la manera de jugar, en cosas que se asimilaban un poco con esta salida repentina de Esteban (González)", reconoció el ex DT de la Roja Sub 17.

Sobre la dificultad de sostener la campaña anterior del conjunto aurinegro, sostuvo: "Yo creo mucho en los desafíos y las oportunidades, pero uno va a los lugares donde te quieren y te motivan a ir. Eso es lo que sentí, que me querían, más allá del nombre o del entrenador, sino que por la manera de jugar o el perfil que tiene que ver con los jugadores jóvenes y el conocimiento del medio. Eso me motiva siempre, porque creo que es un club que está mirando más allá del propio resultado".

En cuanto a la conformación del plantel para afrontar la Copa Libertadores, expresó: "Lo importante y que se está trabajando, es que se quede la mayoría de los jugadores que lo hicieron tan bien en el plantel. De alguna manera eso se está haciendo, lo han visto con algunas renovaciones de jugadores súper importantes. Hay que hacer un equipo súper competitivo, pero lo más importante de cuando tienes varios frentes, por experiencias anteriores, es saber dosificar y usar bien a los futbolistas, porque hay varias competencias".

Sobre las posibles partidas de figuras como Sebastián Galani, Bruno Cabrera y Cristián Zavala, comentó: "Sebastián es un jugador que obviamente quisiera que se quede porque lo conozco, tuvo un paso en la U. Lo mismo Cabrera, al final son jugadores que anduvieron muy bien. El club quiere que se quede Zavala y yo también, así que ojalá que se quede. Es un jugador muy desequilibrante, él tiene muchas ganas de quedarse, así que está en eso".

Por último, Caputto realizó una singular analogía con el arribo de Jürgen Klopp a Liverpool: "Para la gente, es solamente que crean en uno, que me conozcan. Una vez escuché una nota muy buena cuando llega Klopp a Liverpool y les dice hola, ¿qué tal? Yo vengo de tal lado. Lo más probable es que cuando me vaya de aquí tenga una percepción diferente de mí . Y sí, seguro, porque cuando uno llega todo está a la deriva, no se sabe qué puede pasar, puedes caerles bien o no, pero cuando termine una temporada la evaluación va a estar ahí. Yo lo que quiero es que tengan confianza en los futbolistas que están, en la capacidad de uno en cuanto al conocimiento del medio y al rigor que es parte de mi ADN como entrenador".