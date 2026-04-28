Caputto y duelo copero de Coquimbo ante Tolima: "Vamos a ser competitivos"

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido. Fecha 11, Campeonato 2026, El entrenador de Coquimbo Unido, Hernan Caputto, es fotografiado, durante el partido de primera division disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 24/04/2026 Manuel - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Abr. (ATON) -

El técnico del cuadro "pirata" manifestó toda su ilusión de poder derribar al conjunto cafetalero en Colombia, pese al desgaste físico que ha sufrido el plantel nortino.

Tras vencer a Universitario de Lima en Perú, Coquimbo Unido buscará dar un nuevo golpe como visita por la fase grupal de Copa Libertadores cuando enfrente este martes a Deportes Tolima en Colombia.

Previo al cotejo, el técnico del cuadro "pirata", Hernán Caputto, manifestó toda su ilusión de poder derribar al conjunto cafetalero en su casa, pese al desgaste físico que ha sufrido el plantel nortino.

"Estamos buscando la recuperación de los muchachos, que descansen y lleguen bien. Enfrentaremos un partido muy importante y vamos a estar en la mejor forma para ese compromiso", expresó el adiestrador del elenco aurinegro.

"Estamos participando en varios frentes y queremos ser competitivos también en el campo internacional", añadió el ex DT de Universidad de Chile.

Consignar que el partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido está programado para disputarse a las 22:00 horas chilena de este martes en Ibagué.