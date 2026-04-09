Caputto y empate de Coquimbo en la Libertadores: "Hubiese sido injusto perder"

Futbol, Coquimbo Unido vs Nacional. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El entrenador de Coquimbo Unido Hernan Caputto es fotografiado durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

El técnico del cuadro "pirata" manifestó su conformidad con la igualdad frente a Nacional de Uruguay como local y el rendimiento de sus pupilos en el estreno en la fase grupal del torneo continental.

El campeón del fútbol chileno hizo su debut en la Copa Libertadores 2026. Coquimbo Unido se estrenó con un agónico empate a 1 frente a Nacional de Uruguay en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro "pirata", Hernán Caputto, manifestó su conformidad con el resultado y el rendimiento de sus pupilos.

"Era demasiado haber perdido el partido, hubiese sido injusto. El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega del equipo, principalmente. La idea sigue latente y es clara, de buscar el partido independiente del rival y de la competencia. Hace muchísimo tiempo que no estábamos en esta competencia, había muchos jugadores que no han jugado y mostraron una jerarquía muy grande", expresó el DT.

Además, destacó el carácter de sus jugadores: "Eso es lo que impregna al equipo, lo que tiene el club y la ciudad. Me imagino que eso a la gente le gusta y a uno también, pero estoy contento por el juego. Intentamos, siempre fuimos desde atrás, nos metieron un gol de balón detenido, donde ellos son fuertes, pero ante eso nos repusimos, pudimos buscar variantes y creo que lo rescatable es la intensidad del equipo durante todo el tiempo. Eso es fantástico, me gusta".

Por último, sobre la competencia en el Grupo B, que también integran Universitario y Deportes Tolima, Caputto sostuvo que "cada punto va a ser importante, seguro hoy quedamos todos iguales en el grupo, pero independiente de eso, están todos bien. Vamos a recuperar a algunos jugadores y ya pensar en lo que viene. Me hubiese encantado ganar, pero no perder como se había dado, creo que es bueno".