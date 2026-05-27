Caputto y liderato en Libertadores:"Hicimos algo histórico y vamos a ir por más"

Futbol, Nacional vs Coquimbo Unido Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El entrenador de Coquimbo Unido Hernan Caputto durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el Estadio Gran Parque Central en Montevideo, - FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 27 May. (ATON) -

Pese a caer ante Nacional en Uruguay, el técnico del cuadro "pirata" celebró ganar el Grupo B y resaltó la gran campaña de su equipo en el torneo continental. "A la gente de Coquimbo, que festeje y lo disfrute", sostuvo.

Coquimbo Unido tuvo una agridulce jornada la noche del martes en Uruguay. El cuadro "pirata" cayó por un ajustado 1-0 ante Nacional de Montevideo, pero de igual forma terminó como líder del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Pese a la derrota, el técnico del conjunto aurinegro, Hernán Caputto, celebró ganar la zona y resaltó la gran campaña de su equipo en el torneo continental.

"A la gente de Coquimbo, que festeje y lo disfrute. Al final, la historia muchas veces está para un lado o para el otro. En este caso nos beneficia y hay que disfrutarlo. Hay que ver siempre las cosas de manera optimista", expresó el DT en conferencia de prensa.

Sobre el cotejo, sostuvo: "Fue un partido duro, difícil. Nacional tiene una gran historia, siempre es fuerte. Nosotros intentamos por varios momentos. Pese al jugador de más, no fuimos capaces de superar esa última línea. Tuvimos más que nada aproximaciones, pero no pudimos hacer prevalecer eso. Sin embargo, hay algo que me deja muy orgulloso de mis jugadores. Desde que arrancó el torneo y estamos en Copa Libertadores nos encontramos con algo que queríamos: Ser competitivos en toda la copa".

"Siempre queremos más. El grupo hizo algo histórico y vamos a ir por más. Contento por eso. Después seguro que el análisis del partido será más fino para lo que viene", añadió.

Sobre la gran carga por competir además en la Liga de Primera y Copa de la Liga, Caputto comentó: "El partido del domingo es muy importante (frente a Deportes Limache por el Campeonato Nacional), también estamos ahí en Copa de la Liga. Luchamos. Vamos a ir por todo, lo mismo que en el torneo nacional. Ahora lo importante es recuperar a los jugadores".