Caputto y remontada de Coquimbo: "Siento que el equipo quiere y va por más"

Futbol, Coquimbo Unido vs Universitario. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El entrenador de Coquimbo Unido Hernan Caputto es fotografiado durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 8 May. (ATON) -

El técnico del cuadro "pirata" valoró el trabajado triunfo ante Universitario de Perú en el Francisco Sánchez Rumoroso, el cual fue el primero en calidad de local en la historia del club por Copa Libertadores.

Coquimbo Unido no para de sorprender en esta fase grupal de la Copa Libertadores 2026. La noche del jueves el cuadro "pirata" remontó un duro partido para vencer por 2-1 a Universitario de Perú en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, resultado quedó al conjunto aurinegro con buenas chances de clasificar a octavos de final, a falta de dos fechas.

Tras la trabajada victoria ante los incaicos, el técnico del elenco nortino, Hernán Caputto, valoró el triunfo, el cual fue el primero en calidad de local en la historia del club en el torneo continental.

"Yo siempre digo que la vida misma está para romper paradigmas; en este caso, la historia nos favorece con esto de poder ganar un partido aquí. Pero siento que el equipo va por más, quiere más", comenzó diciendo el estratego en conferencia de prensa.

"Nos encontramos con un resultado adverso, creo que inmerecido, pero así es el fútbol. Nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos: los tres puntos. La gente a veces se impacienta, pero esto dura 90 minutos y el equipo se entrega por entero; eso es lo que más me reconforta", añadió el ex DT de la Roja Sub 17.

Por último, Caputto agregó: "Hace mucho tiempo que estamos entrenando seguido, sin un día libre, y es un esfuerzo grandísimo de los futbolistas. Por eso siento que el triunfo recompensa todo eso".