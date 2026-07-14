Caputto y suspensión de final de Copa de la Liga: "Son fuerzas mayores"

Futbol, Union La Calera vs Coquimbo Unido Semifinales, Copa de la Liga 2026, El entrenador de Coquimbo Unido, Hernan Caputto, es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga contra Union La Calera, disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jul. (ATON) -

El técnico de Coquimbo Unido valoró que la definición ante O'Higgins, suspendida ante el sistema frontal que azotará a gran parte del país, se reagende para octubre. "Por calendario de ambos, por Copas Sudamericana y Libertadores, se nos hacía muy difícil jugar en julio o agosto", sostuvo.

Este sábado 18 de julio se tenía que disputar la gran final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins en partido único en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, el lunes la ANFP decidió suspender la definición por el sistema frontal que azotará a gran parte del país.

El técnico del cuadro "pirata", Hernán Caputto, se refirió a la determinación del organismo de Quilín, en conjunto con las autoridades.

"Creo que es lo mejor, primero porque hay algo mayor, que son los problemas meteorológicos y cosas que tienen que ver con la humanidad, que es lo importante sobre un partido de fútbol", comenzó diciendo el estratego del elenco aurinegro en conversación con radio ADN.

"Después, por calendario de ambos, por Copas Sudamericana y Libertadores, se nos hacía muy difícil jugar en julio o agosto, septiembre también es mes de fiestas patrias y se juegan diferentes partidos, así que se buscó una fecha en octubre. Son fuerzas mayores y uno tiene que tratar de ver lo mejor", añadió.

Por último, el ex DT de Universidad de Chile sostuvo: "Creo que los dos queríamos jugar el fin de semana, eso está claro, y sabíamos que si era otra fecha se nos complicaba. Ellos tienen que jugar con Boca Juniors y a nosotros en agosto se nos viene la última fecha de la Copa Chile y después la Copa Libertadores".